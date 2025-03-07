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Прокурори зафіксували наслідки атаки БпЛА окупантів по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки атаки БпЛА окупантів по Харкову

За даними слідства, 7 березня близько 11:30 безпілотник поцілив по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова.

Пошкоджено складське приміщення, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для атаки війська рф застосували ударний БпЛА «Молнія».

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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