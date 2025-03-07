Після війни Харків планує розв’язання житлового питання для переселенців

Після досягнення миру перед Харковом постане виклик швидкого забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню «TSN.ua» зазначив, що за офіційною статистикою сьогодні в Харкові проживають 206 тис. ВПО, які переїхали з деокупованих територій та районів активних бойових дій. Чимало з них залишилося без документів, житла і потребує особливої уваги держави та місцевої влади.

«Ми поселили їх у гуртожитки, але розуміємо, що після повернення студентів це стане викликом. Потрібно буде дуже швидко розв’язувати питання житла, будувати нові будинки, але так, щоб люди були соціалізованими, інтегрованими в міське середовище. Ми вже маємо певні проєкти, але потрібне фінансування, це головне», – підкреслив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що в місті вже діють кілька хабів для переселенців, і планується відкриття нових, адже важливо, щоб люди не почувалися покинутими.

«Ми маємо зробити так, щоб вони стали харків’янами, адже багато з них нікуди не поїдуть – їм подобається Харків, і вони хочуть тут залишитися», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости