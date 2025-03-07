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Після війни Харків планує розв’язання житлового питання для переселенців

Після війни Харків планує розв’язання житлового питання для переселенців

Після досягнення миру перед Харковом постане виклик швидкого забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню «TSN.ua» зазначив, що за офіційною статистикою сьогодні в Харкові проживають 206 тис. ВПО, які переїхали з деокупованих територій та районів активних бойових дій. Чимало з них залишилося без документів, житла і потребує особливої уваги держави та місцевої влади.

«Ми поселили їх у гуртожитки, але розуміємо, що після повернення студентів це стане викликом. Потрібно буде дуже швидко розв’язувати питання житла, будувати нові будинки, але так, щоб люди були соціалізованими, інтегрованими в міське середовище. Ми вже маємо певні проєкти, але потрібне фінансування, це головне», – підкреслив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що в місті вже діють кілька хабів для переселенців, і планується відкриття нових, адже важливо, щоб люди не почувалися покинутими.

«Ми маємо зробити так, щоб вони стали харків’янами, адже багато з них нікуди не поїдуть – їм подобається Харків, і вони хочуть тут залишитися», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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