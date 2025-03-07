Затримано дві групи підпалювачів: вчинили диверсію на залізниці, спалили військову автівку та адмінбудівлю на Харківщині

Служба безпеки та Нацполіція затримали на Харківщині чотирьох неповнолітніх паліїв, яких фсб рф втягнула у злочинну діяльність проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, до підривної діяльності причетні троє юнаків і дівчина у віці від 14 до 16 років, які мешкають і навчаються у сусідніх населених пунктах. Двоє з цих юнаків є рідними братами.

Встановлено, що палії діяли у складі двох окремих агентурних груп фсб.

Перша – підпалила релейну шафу залізниці, розташовану в Берестинському районі. Це критично важливе обладнання Укрзалізниці забезпечувало роботу автоматики й слугувало для безпеки руху залізничного транспорту.

Диверсанти ломом зламали металеві двері шафи, облили її технологічну частину легкозаймистою сумішшю і підпалили.

Також, ця група спалила службовий мультівен ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті.

Інша група – вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.

За даними СБУ, окупанти завербували молодиків через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей», що підконтрольні ворожій спецслужбі.

Втім, замість обіцяних коштів з рф зловмисники отримали підозри від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч.2 ст.28, ч.2 ст.113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб);ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч.1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости