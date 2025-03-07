На Харківщині загинула жінка, яка випалювала сухостій

7 березня у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області трапився нещасний випадок.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Випалюючи сухостій, загинула 87-річна жінка. Її тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.

Зі слів свідків, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі й втратила свідомість.

Протягом 4 годин рятувальники ДСНС боролися з цією пожежею, яка охопила площу в 1 га болотистої місцевості.

У ДСНС нагадують, – «законом заборонено випалювання сухої рослинності. Це небезпечно для вашого життя! Пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару ґрунту, загибель людей і тварин».

Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, та опалого листя складає від 3060 до 6120 гривень.

Агентство Телевидения Новости