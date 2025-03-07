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За знання англійської мови доплачуватимуть поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій

За знання англійської мови доплачуватимуть поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій

Кабмін на засіданні 7 березня затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) у розмірі 10% посадового окладу:

головам місцевих державних адміністрацій (заступникам)військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактомполіцейським (середнього і вищого складу)прокурорамкерівникам державних наукових установкерівникам закладів вищої освітипрацівникам сфери освіти й наукичленам наглядової ради (ради директорів) державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше ніж 50% належить державі та деяким іншим категоріям осіб.

Надбавка набере чинності одночасно з набранням чинності ч. 6 статті 4 Закону «Про застосування англійської мови в Україні», тобто, після скасування чи припинення воєнного стану та діятиме протягом 4-х років.

Агентство Телевидения Новости

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