Три атаки окупантів відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 7.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 56 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні українські воїни відбивають дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку ворог штурмує позиції ЗСУ неподалік Загризового, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів, поблизу Греківки, Торського та в напрямках Нового і Новомихайлівки. Три боєзіткнення досі продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Білогорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири спроби окупантів просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру, ще два боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіаударів керованими бомбами зазнали Торецьк, Клебан-Бик та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Олексіївка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, два боєзіткнення – досі тривають. Авіаударів зазнали Покровськ та Звірове.

Агентство Телевидения Новости