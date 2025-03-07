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Британія передала Україні перші кошти від заморожених активів рф

Британія передала Україні перші кошти від заморожених активів рф

Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів росії.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму X (Twitter), пише «Європейська правда».

Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші кошти від Сполученого Королівства у рамках кредиту G7, забезпечені доходами від заморожених росактивів – 752 мільйони фунтів стерлінгів.

«Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую Кіру Стармеру, уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави», – зазначив прем’єр.

Агентство Телевидения Новости

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