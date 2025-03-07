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Відразу двоє рибалок потонули на Харківщині протягом доби

Відразу двоє рибалок потонули на Харківщині протягом доби

7 березня на водоймах Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області сталися трагічні події.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Попри застереження рятувальників, 2 рибалок вийшли на тонку кригу та потонули, провалившись. Ще трьох рибалок ДСНСниками було врятовано, саме: двох чоловіків на Печенізькому водосховищі Старосалтівської громади, ще одного — на ставку в селі Василенкове Шевченківської громади.

У ДСНС закликають громадян не виходити на лід, особливо в період весняного потепління, коли його міцність різко знижується.

««Пам’ятайте: навіть досвідчені рибалки не застраховані від небезпеки», – наголошують рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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