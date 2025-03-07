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Трамп зробив серйозне попередження на адресу росії

Трамп зробив серйозне попередження на адресу росії

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення додаткових широкомасштабних санкцій проти росії, щоб змусити її до припинення вогню та укладання мирної угоди з Україною.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у п’ятницю, 7 березня, повідомляє Кореспондент.

«Беручи до уваги те, що росія абсолютно тисне на Україну на полі бою прямо зараз, я серйозно розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита щодо росії, поки припинення вогню та остаточні домовленості про мир не будуть досягнуті. До росії та України: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую», – написав американський лідер.

Агентство Телевидения Новости

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