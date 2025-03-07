Трамп зробив серйозне попередження на адресу росії

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення додаткових широкомасштабних санкцій проти росії, щоб змусити її до припинення вогню та укладання мирної угоди з Україною.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у п’ятницю, 7 березня, повідомляє Кореспондент.

«Беручи до уваги те, що росія абсолютно тисне на Україну на полі бою прямо зараз, я серйозно розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита щодо росії, поки припинення вогню та остаточні домовленості про мир не будуть досягнуті. До росії та України: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую», – написав американський лідер.

Агентство Телевидения Новости