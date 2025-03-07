Трамп хоче переглянути кордони США з Канадою, – NYT

Президент США Дональд Трамп хоче переглянути сторічну угоду про демаркацію американо-канадського кордону.

В Оттаві вважають, що Трамп не жартує, говорячи про бажання анексувати Канаду, повідомляє УНІАН із посиланням на The New York Times.

У NYT вважають це ознакою того, що Трюдо більше не вважає просто невдалими жартами заяви Трампа про «губернатора Канади» і «51-й штат» США. І власні джерела журналістів розповіли, що саме спонукало канадського прем’єра серйозно сприйняти слова президента США.

Протягом лютого лідери двох держав провели кілька телефонних розмов, обговорюючи проблеми двосторонньої торгівлі. Конкретні деталі цих бесід залишалися закритими для громадськості, однак співрозмовники NYT, знайомі з цими переговорами, кажуть, що йшлося не лише про питання мит.

Під час цих дзвінків Трамп виклав довгий список претензій до економічної політики Канади, але також зачепив і значно більш фундаментальну тему. За словами джерел, він сказав Трюдо, що не вірить у дійсність договору 1908 року про демаркацію кордону між двома країнами й що хоче переглянути кордон.

Трамп також зажадав перегляду правил спільного використання прикордонних озер і річок між двома націями, що регулюється низкою двосторонніх договорів.

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