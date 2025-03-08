Внаслідок обстрілу селища Печеніги на Харківщині виникла пожежа: постраждав чоловік

Близько 23:45 російські війська влучили в приватне володіння селища Печеніги Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 м кв. Постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована.

Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Київському районі міста Харкова, а також в Чугуївському, Богодухівському районах області.

Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу в Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області.

Агентство Телевидения Новости