Внаслідок обстрілу селища Печеніги на Харківщині виникла пожежа: постраждав чоловік
Близько 23:45 російські війська влучили в приватне володіння селища Печеніги Чугуївського району.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 м кв. Постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована.
Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі.
За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Київському районі міста Харкова, а також в Чугуївському, Богодухівському районах області.
Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу в Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області.