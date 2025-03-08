Вісім атак окупантів за добу на Харківщині: гарячі напрямки
Оперативна інформація станом на 8:00 8.03.2025 щодо російського вторгнення.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції підрозділів ЗСУ в районі Білогорівки, атаки відбито.
На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 148 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 ракет, 113 автомобілів та три одиниці спецтехніки окупантів.
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