10 тисяч українських військових під загрозою оточення на Курщині, – The Telegraph
Десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області рф.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Telegraph.
Російські сили зайняли Суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п’ятницю.
Суджа розташована в Курській області, частину якої Україна контролювала минулого літа після несподіваного наступу, що дало їй важіль у можливих переговорах щодо припинення війни.
Повідомляється, що значна кількість північнокорейських військових бере участь у цьому наступі, намагаючись відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів та постачання Києва.
Карта українського проєкту Deepstate демонструє, що майже три чверті українських сил на території росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.
Війська, що залишилися поблизу кордону, мають зв’язок з основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і шириною менш як 500 метрів у найвужчому місці.
Єдина українська дорога до Суджі перебуває в зоні дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля з утримання району та можливий відступ.
Очільник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські сили намагаються взяти під контроль ключову трасу від Юнаківки Сумської області до Суджі.