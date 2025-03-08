10 тисяч українських військових під загрозою оточення на Курщині, – The Telegraph

Десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області рф.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Telegraph.

Російські сили зайняли Суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п’ятницю.

Суджа розташована в Курській області, частину якої Україна контролювала минулого літа після несподіваного наступу, що дало їй важіль у можливих переговорах щодо припинення війни.

Повідомляється, що значна кількість північнокорейських військових бере участь у цьому наступі, намагаючись відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів та постачання Києва.

Карта українського проєкту Deepstate демонструє, що майже три чверті українських сил на території росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.

Війська, що залишилися поблизу кордону, мають зв’язок з основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і шириною менш як 500 метрів у найвужчому місці.

Єдина українська дорога до Суджі перебуває в зоні дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля з утримання району та можливий відступ.

Очільник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські сили намагаються взяти під контроль ключову трасу від Юнаківки Сумської області до Суджі.

Агентство Телевидения Новости