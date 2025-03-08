Вночі окупанти атакували Харківщину авіабомбами та безпілотниками: поліція фіксує наслідки

Внаслідок атаки БпЛА на Харківщині загинуло троє людей, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Також постраждали ще семеро цивільних осіб. Вони отримали поранення уламками скла та гостру реакцію на стрес.

8 березня близько 2:00 росіяни завдали авіаудару, попередньо чотирма БпЛА «Шахед», по цивільному підприємству в місті Богодухів. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків.

Крім того, поранень зазнали семеро громадян, госпіталізували шістьох. Пошкоджені складські приміщення та виробничий цех.

Слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики негайно прибули на місце події.

Поліцейські збирають речові докази та документують наслідки удару.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости