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Цієї ночі над Україною було збито 79 «шахедів» та одну ракету

Цієї ночі над Україною було збито 79 «шахедів» та одну ракету

У ніч на 8 березня 2025 року (із 20:00 7 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл.-рф, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Агентство Телевидения Новости

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