«Харків має бути гідним своїх жінок»: мер міста показав інсталяції до 8 березня (фото)

Мер Харкова привітав жінок з 8 березня.

«Харків має бути гідним своїх жінок. Тому сьогодні він – не просто сильний, а ще й красивий — на вашу честь», – наголосив мер Харкова Ігор Терехов.

«Війна могла зробити життя безликим і безрадісним, але є ті, хто не дозволив цьому статися — наші жінки, дівчата, дівчатка – ті, хто наповнюють цей світ світлом, теплом і людяністю», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости