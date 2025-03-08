Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 112

«Харків має бути гідним своїх жінок»: мер міста показав інсталяції до 8 березня (фото)

«Харків має бути гідним своїх жінок»: мер міста показав інсталяції до 8 березня (фото)

Мер Харкова привітав жінок з 8 березня.

«Харків має бути гідним своїх жінок. Тому сьогодні він – не просто сильний, а ще й красивий — на вашу честь», – наголосив мер Харкова Ігор Терехов.

«Війна могла зробити життя безликим і безрадісним, але є ті, хто не дозволив цьому статися — наші жінки, дівчата, дівчатка – ті, хто наповнюють цей світ світлом, теплом і людяністю», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 