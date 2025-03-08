Наслідки удару по селищу Печеніги на Харківщині: прокурори фіксують злочини рф

За даними слідства, 7 березня близько 23:40 війська рф атакували ударними безпілотниками селище Печеніги Чугуївського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

БпЛА поцілив у житловий будинок. Спалахнула пожежа. 71-річний чоловік дістав поранень та зазнав гострої реакції на стрес. Помешкання майже повністю зруйновано.

Внаслідок ще одного удару безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости