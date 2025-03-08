Трамп призупинив доступ України до комерційних супутникових знімків Maxar

Адміністрація президента Дональда Трампа призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, куплених урядом США через компанію Maxar.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на CNN, Україна давно використовує ці знімки для відстеження переміщень російських військ, оцінки місцевості та допомоги в плануванні військових операцій.

Призупинення доступу до знімків, які отримують супутники Maxar і які купує NGA, виникнуло за рішенням Трампа призупинити будь-який обмін розвідданими з українцями, який може бути використаний для ударів по території РФ.

«У Maxar є контракти з урядом США і десятками союзних і партнерських країн по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам приймає рішення про те, як використовувати й ділитися цими даними», – пояснив представник Maxar.

“Ми дуже серйозно ставимося до наших договірних зобов’язань. Немає жодних змін у тому, як ми підтримуємо наших інших клієнтів, їхні програми або контракти”, – додав представник компанії.

Агентство Телевидения Новости