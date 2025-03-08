Виставка «Жінки у війні» відкрилась у Харкові

Фотопроєкт за спільної ініціативи Харківської ОВА та Обласної ради присвячений героїчним українкам, які з перших днів повномасштабного вторгнення залишилися у Харківській області, працюючи у різних сферах, що відіграють ключову роль у забезпеченні життєдіяльності та порядку в регіоні.

Про це повідомляє ХОВА.

«Українки вкотре демонструють неймовірну стійкість, витримку та героїзм. Зараз на фронті найбільша кількість жінок у світовій історії: жінки-військові, медики, поліцейські, рятувальниці, волонтерки та всі ті, хто на своїх плечах несуть відповідальність за нашу безпеку, життя та майбутнє. Ви є справжнім прикладом сили та нескореності в боротьбі за мир і свободу нашої країни. Бажаємо вам здоров’я, сили духу та незламної віри в Перемогу! Зі святом, сміливі доньки України!», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перша частина експозиції включає фотографії понад 80 жінок Харківщини. Серед них – військовослужбовиці Збройних Сил України, які щодня виконують бойові завдання на фронті, фахівчині, що працюють над розмінуванням території області, співробітниці правоохоронних органів, рятувальниці, медикині, освітянки та волонтерки.

Також представлені фото жінок, які працюють у сфері державної служби, забезпечуючи функціонування критично важливих структур.

Експозиція фотопроєкту буде доповнюватися новими історіями та світлинами, що відображають внесок жінок Харківщини у боротьбу за незалежність України.

Агентство Телевидения Новости