Українець виборов «бронзу» на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Український спортсмен Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в азербайджанському Баку.

Про це повідомляє Чемпіон.

Атлет завоював медаль у вільних вправах, отримавши за свій виступ 13,633 бала від суддів. Зазначимо, що інший представник України – Юрій Ємельянов, посів сьоме місце за підсумками змагання.

Зазначимо, що цей подіум став десятим для Чепурного на рівні Кубків світу – загалом на рахунку гімнаста дві золоті нагороди, сім срібних нагород та одна бронза.

Вже завтра, 9 березня, спортсмен боротиметься за медалі в опорних стрибках на коні.

Агентство Телевидения Новости