Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:58
Просмотров: 43

Українець виборов «бронзу» на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець виборов «бронзу» на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Український спортсмен Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в азербайджанському Баку.

Про це повідомляє Чемпіон.

Атлет завоював медаль у вільних вправах, отримавши за свій виступ 13,633 бала від суддів. Зазначимо, що інший представник України – Юрій Ємельянов, посів сьоме місце за підсумками змагання.

Зазначимо, що цей подіум став десятим для Чепурного на рівні Кубків світу – загалом на рахунку гімнаста дві золоті нагороди, сім срібних нагород та одна бронза.

Вже завтра, 9 березня, спортсмен боротиметься за медалі в опорних стрибках на коні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 