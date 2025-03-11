У Харкові затримано чоловіка, який розповсюджував синтетичні наркотики
Під час патрулювання Немишлянського району дільничні офіцери поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 припинили протиправні дії раніше судимого 65-річного чоловіка.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
На момент викриття порушник встиг розкласти у схованки 40 згортків з наркозасобами.
Поліцейські провели обшук та вилучили ще 251 розфасований згорток з психотропними засобами, які чоловік збирався надалі розповсюджувати. Речові докази направлені на експертне дослідження.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.