У Харкові затримано чоловіка, який розповсюджував синтетичні наркотики

Під час патрулювання Немишлянського району дільничні офіцери поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 припинили протиправні дії раніше судимого 65-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На момент викриття порушник встиг розкласти у схованки 40 згортків з наркозасобами.

Поліцейські провели обшук та вилучили ще 251 розфасований згорток з психотропними засобами, які чоловік збирався надалі розповсюджувати. Речові докази направлені на експертне дослідження.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости