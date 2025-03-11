Сьогодні у Харкові внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула пенсіонерка

Вранці 11 березня рятувальники виїхали на гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Зернова, що у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 м кв.

Унаслідок пожежі загинула 83-річна жінка.

За пів години пожежу вдалось приборкати. Причина її виникнення встановлюється.

Агентство Телевидения Новости