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Сьогодні у Харкові внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула пенсіонерка

Сьогодні у Харкові внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула пенсіонерка

Вранці 11 березня рятувальники виїхали на гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Зернова, що у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 м кв.

Унаслідок пожежі загинула 83-річна жінка.

За пів години пожежу вдалось приборкати. Причина її виникнення встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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