У Харкові син лупцював рідну мати: на розбишаку склали протокол

Поліція Харкова повідомила про підозру кривднику, який вчиняв домашнє насильство.

Про це повідомляє поліція Харківської області. До Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася 73-річна жінка із заявою про те, що під час сварки її 42-річний син застосував до неї фізичну силу.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству задокументували факт правопорушення та викликали швидку медичну допомогу для потерпілої.

10 березня чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.У поліції нагадують, – якщо ви стали жертвою або свідком насильства, звертайтеся за допомогою за номером 102.

Агентство Телевидения Новости