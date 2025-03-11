Пікачу та Сімба: як мінометники зі Слобожанщини нищать ворога та рятують побратимів

Побратим – хто тебе з пекла готовий витягти, а ти – його. Так гвардійці-мінометники з позивними Пікачу та Сімба говорять про фронтове братерство після бойових виходів у Кліщіївці на Донеччині. Воїни служать у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф». Гвардійці показали, як вітають із Днем народження під ворожими обстрілами, і розповіли, якими влучними пострілами пишаються найбільше. Третій день народження зі своїх двадцяти трьох зустрічає на бойових виходах гвардієць Андрій з позивним Сімба з Дніпропетровщини. У мінометному розрахунку був навідником. Цьогоріч вітання з народинами приймав на Харківщині, на позиціях поблизу ворожого кордону. Кілька місяців Сімба з побратимами нищили окупантів поблизу Кліщіївки на Донеччині. Згадує удар по противнику, що вів вогонь по українських піхотинцях.

Андрій «Сімба», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Саме феєрично було це знищення ворожого АГС разом з особовим складом та БК. Працював ворожий гест по піхоті. І ми контратакували його та знищили його БК. Разом було влучення в БК його і знищили повністю позицію їхню.

Тодішній командир Сімби, гвардієць Дмитро з позивним Пікачу, теж з Дніпропетровщини. Говорить, завжди цікавився артилерійською справою, де потрібні знання з математики. Ставши мінометником, Пікачу зрозумів переваги поганої погоди, зважаючи на те, що ворожі дрони повсякчас полюють за українськими захисниками.

Дмитро «Пікачу», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Краще там під якусь таку не дуже добру погоду: вітер, туман, дощ. Це нам прям дуже такі великі помічники і допомога. Погана погода. Тому погану погоду ми дуже любимо. Доводиться так обережно, маскування.

Пліч-о-пліч гвардійці Пікачу та Сімба нищили окупантів на найскладніших ділянках фронту. Порозумілися швидко.

Дмитро «Пікачу», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Я приїхав. Мені кажуть: «Ну, то тебе буде навідник Сімба». Сімба так Сімба, без питань взагалі. Потім приїхав. Спрацювалися відразу. З пів слова. Ну потім вже складніше було, а потім чим далі з пів слова вже один одного розуміли і працювали.

Андрій «Сімба», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Друг по-цивільному це просто людина, яку ти добре знаєш і все. А побратим це та людина, яка може тебе витягти з пекла, або ти його.

За словами командира мінометників гвардійця Олександра з позивним Крава, Пікачу та Сімба – сміливі та вмотивовані бійці. В бою, каже командир, важливо, щоб мінометник міг швидко прийти на допомогу побратиму. Якщо необхідно – виконати його роботу.

Олександр «Крава», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ось лізе ворог, лізе. Людину там поранило, він вже не може працювати. І кожна людина має вміти робити і те, і те. Навіть, якщо один залишився. Ти маєш навестися, вистрілити, підкоординувати й працювати далі.

Своїми діями в бою Пікачу та Сімба, говорить Крава, заслужили повагу і старших за віком побратимів.

Олександр «Крава», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Є хлопці під шістдесят, п’ятдесят вісім, п’ятдесят дев’ять. Іванич, пробач, не пам’ятаю точно. Але хлопців поважають. Тому що вони довели це справою і проявили себе.

Зараз Пікачу та Сімба тримають оборону на Харківському напрямку, обидва керують мінометними розрахунками. З планами на майбуття обережні. Сімба, принаймні розповів, що хоче створити родину та знайти собі справу до душі і в цивільному житті.





Агентство Телевидения Новости