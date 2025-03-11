У Харкові заочно судитимуть третього окупанта, причетного до вбивства українського письменника Вакуленка

У Харкові заочно судитимуть ще одного бойовика «лнр», причетного до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка. За даними слідства, він брав участь у викраденні, катуванні та розстрілі Вакуленка та ще трьох осіб.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Масове поховання в Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили після деокупації міста. Могили з дерев’яними однаковими хрестами. Саме там під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко.

Прокурори спільно зі слідчими поліції встановили третього співучасника вбивства Вакуленка та ще трьох людей. Ним виявився уродженець м. Луганськ, заступник командира 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку «лнр» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного воєнного округу зс рф з позивним «Академік».

У березні 2022 року він разом з окупантами, серед яких були «Лев», «Удод» та інші, викрали письменника з його власного будинку в с. Капитолівка, що на Ізюмщині.

Обвинувачений брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та ще двох місцевих жителів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 36-річного бойовика «лнр» за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нині фігурант перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. Нагадаємо, що правоохоронці вже направили до суду обвинувальний акт стосовно «Лева» та «Удода». Судовий розгляд триває.

Агентство Телевидения Новости