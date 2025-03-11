Харківські патрульні показали перші хвилини після ракетного удару 7 березня

Зранку 7 березня росія завдала ракетного удару по Харкову. Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, гаражі та автівки. На місці виникла пожежа.

Одними з перших на місце обстрілу прибули патрульні.

Поліцейські разом з іншими службами надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали постраждалих та забезпечили безперешкодний проїзд екстрених служб.

Нагадаємо, 7 березня близько 6:30 військові російської федерації задали ракетного удару по Київському району Харкова. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та багатоквартирний будинок поруч. Сталося загоряння автомобілів та гаражів. Встановлено, що росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М». Постраждали восьмеро людей.

Агентство Телевидения Новости