Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку: від початку доби зафіксовано вже 40 штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 березня. Триває 1112 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 202 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку противник сьогодні п’ять разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції Сил оборони в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває п’ять боєзіткнень.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости