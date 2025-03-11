На Харківщині з крижаної води витягли чергового рибалку

У селі Гракове на Харківщині провалився під кригу рибалка. Крики чоловіка почув перехожий. На місце події прибули рятувальники та поліція.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці розпочали спецоперацію з порятунку 35-річного рибалки. Крига була нестійкою, а від берега її відділяла вода.

«Доки рятувальники діставалися криги на човні, поліцейський Владислав Книш, розуміючи, що будь-якої миті може статися трагедія, не вагаючись кинувся на допомогу. На березі поліцейський скинув амуніцію. Повільно рухаючись на животі, обережно підповз до ополонки, однак лід почав тріщати. Він не розгубився та продовжив рухатися далі, адже кожна хвилина була важливою для порятунку життя. Потім пірнув у воду, дістався до човна. Далі підштовхував човен і прокладав прохід у кризі, щоб допомогти рятувальникам якомога швидше дістатися рибалки», – розповіли в поліції.

Зрештою правоохоронцям вдалося наблизитися до чоловіка настільки, щоб кинути йому мотузку із закріпленим рятувальним кругом. Виснажений рибалка з останніх сил вчепився за неї. Далі його витягли на човен і доправили до берега, де на нього вже чекали медики.

За словами врятованого, він уже втратив надію на порятунок, адже провів у воді близько двох годин.





Агентство Телевидения Новости