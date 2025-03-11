Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:16
Просмотров: 87

Перша комунальна мобільна аптека запрацювала на Харківщині

Перша комунальна мобільна аптека запрацювала на Харківщині

У Харківській області реалізується проєкт мобільних аптечних пунктів. Мета – доставка ліків до віддалених, постраждалих від обстрілів населених пунктів, а також на деокуповані території Харківщини.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Зокрема, мобільні аптечні пункти реалізовуватимуть програму «Доступні ліки», де жителі низки населених пунктів можуть придбати усі необхідні препарати. Спеціально обладнаний мікроавтобус має широкий аптечний асортимент, а кваліфікований фармацевт може надати консультацію відвідувачам.

Маршрути мобільних аптечних пунктів розроблені відповідно до запитів населення та очільників територіальних громад області. Перший виїзд буде здійснено найближчим часом. Для реалізації проєкту в КП ХОР «Обласний аптечний склад» було створено окремий підрозділ.

«Мобільний аптечний пункт оснащений усім необхідним – сучасними системами зв’язку, холодильниками та необхідними для транспортування й реалізації медичних препаратів меблями. Наразі дооснащується ще одна спецавтівка, яка найближчим часом зможе вийти на маршрути. Надалі в планах «зібрати» ще три авто», – повідомив керівник КП ХОР «Обласний аптечний склад» Сергій Келчевський.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 