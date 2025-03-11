Перша комунальна мобільна аптека запрацювала на Харківщині

У Харківській області реалізується проєкт мобільних аптечних пунктів. Мета – доставка ліків до віддалених, постраждалих від обстрілів населених пунктів, а також на деокуповані території Харківщини.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Зокрема, мобільні аптечні пункти реалізовуватимуть програму «Доступні ліки», де жителі низки населених пунктів можуть придбати усі необхідні препарати. Спеціально обладнаний мікроавтобус має широкий аптечний асортимент, а кваліфікований фармацевт може надати консультацію відвідувачам.

Маршрути мобільних аптечних пунктів розроблені відповідно до запитів населення та очільників територіальних громад області. Перший виїзд буде здійснено найближчим часом. Для реалізації проєкту в КП ХОР «Обласний аптечний склад» було створено окремий підрозділ.

«Мобільний аптечний пункт оснащений усім необхідним – сучасними системами зв’язку, холодильниками та необхідними для транспортування й реалізації медичних препаратів меблями. Наразі дооснащується ще одна спецавтівка, яка найближчим часом зможе вийти на маршрути. Надалі в планах «зібрати» ще три авто», – повідомив керівник КП ХОР «Обласний аптечний склад» Сергій Келчевський.





Агентство Телевидения Новости