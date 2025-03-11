Армія РФ скинула на Харківщину шість керованих авіабомб за добу

За добу на Харківщині зафіксовано шість влучань КАБів, пошкоджені будинки. У Балаклії внаслідок дронової атаки постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Козача Лопань російські війська застосували керовані авіабомби, що спричинило пошкодження приватних житлових будинків.

Унаслідок ворожої атаки на місто Балаклія безпілотник влучив у складське приміщення сільськогосподарського підприємства, пошкодивши техніку. Поранення дістав 61-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости