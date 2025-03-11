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Вчителя фізкультури харківської школи звинуватили у домаганнях: поліція проводить перевірку
У ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію щодо ймовірних неправомірних дій одного з учителів фізкультури у школі міста Харкова.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Як стало відомо, йдеться про вчителя фізкультури школи №52.
Наразі інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Харківського районного управління поліції № 1.
Поліція проводить перевірку за даним фактом з метою встановлення обставин події, можливих потерпілих та свідків.