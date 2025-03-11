Результати переговорів України та США в Саудівській Аравії: подробиці

Переговори між делегаціями України та США у місті Джидда у Саудівській Аравії, що відбулися 11 березня, завершилися. Зустріч почалася почались об 11:38, а спільна заява делегацій була опублікована о 20:00.

Підсумки зустрічі опубліковані на сайті Офісу президента.

Під час перемовин Україна та США погодили низку питань:

Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, за умови взаємності з боку РФ;США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу;обговорено гуманітарні питання: обмін полоненими, звільнення цивільних, повернення українських дітей;делегації розпочнуть переговори щодо стійкого миру за участі європейських партнерів;США та Україна домовилися укласти угоду про розробку критичних мінералів для економічного зміцнення України.

Також українська делегація висловила вдячність від імені українського народу президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру.

Склад делегацій

Україна: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

США: державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц.

Агентство Телевидения Новости