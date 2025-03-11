На Харківщині Третя штурмова дроном захопила у полон двох окупантів

У Харківській області бійці 3 ОШБр розбили позиції окупантів та захопили у полон двох російських піхотинців. До місця розташуванні бійців ЗСУ загарбників супроводжував дрон із гучномовцем.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

Бійці 1-го механізованого та 1-го стрілецького батальйонів Третьої окремої штурмової бригади оточили ворожі позиції та здійснили серію ударів по окупантах. Перші заклики здатися росіяни проігнорували.

«Але коли їхні позиції розбили з FPV, а соратників задвохсотили, тим, хто вижив дійшло – єдиний шанс на життя – слідувати за «пташкою». І робити це треба швидко, бо свої ж відкривають по них артилерійський вогонь», – розповіли в 3 ОШБр.

Одному з полонених близько 24 років, другому близько 50, але на вид забагато більше.

«Він у тюрмі пів життя просидів, тож і виглядає на 70. Боявся здаватися, бо він думав, що його завалять. І він казав першому – якщо тебе не завалять, забери і мене. Він його відправив, як на розвідку. Там така історія: його кентів у нього на очах порозривали скиди, і він був дуже сильно морально вражений цим. Він просто дрону першому-ліпшому помахав білою ганчіркою, підняв руки і ми його «говорілочкою» довели до своїх позицій», – розповідають військові.

Агентство Телевидения Новости