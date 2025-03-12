Українські війська, ймовірно, покидають Курську область на тлі наступу російських сил.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Forbes.

Два тижні тому елітна російська група безпілотників порушила українські лінії постачання. 25 лютого серія прицільних ударів вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну, але швидко скорочувану територію в Курській області на заході росії.

«Це був день, коли ви почали хвилюватися про Курськ», – зазначив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа. Через два тижні основна частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України.

«Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення», – повідомило в понеділок одне з українських джерел. «Прикро, що до цього дійшло. Але це те, що є».

Український наступ у Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних миль території. Однак закріпитися на стратегічно вигідних рубежах не вдалося. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погребки, а на східному напрямку українські війська зіткнулися з 12 000 солдатів з Північної Кореї.

Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак.

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