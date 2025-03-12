Глибоке та Вовчанськ на Харківському напрямку окупанти штурмували вісім разів за добу

Оперативна інформація станом на 8:00 12.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, одну РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости