На Курщині загинув 23-річний військовий з Харківської області

22 лютого в Курській області загинув український військовий Андрій Коломієць. Захисникові було 23 роки.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Андрій народився в Луганській області, там закінчив школу і технікум, отримав професію автомеханіка. У 2019 році підписав контракт і став на захист України. У складі Збройних Сил виконував бойові завдання на гарячих напрямках. Загинув захисник у Курській області.

У воїна залишилась мама, яка зараз проживає в Золочівській громаді, цивільна дружина і трирічна донька, сестра і брат.

Агентство Телевидения Новости