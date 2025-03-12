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На Курщині загинув 23-річний військовий з Харківської області

На Курщині загинув 23-річний військовий з Харківської області

22 лютого в Курській області загинув український військовий Андрій Коломієць. Захисникові було 23 роки.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Андрій народився в Луганській області, там закінчив школу і технікум, отримав професію автомеханіка. У 2019 році підписав контракт і став на захист України. У складі Збройних Сил виконував бойові завдання на гарячих напрямках. Загинув захисник у Курській області.

У воїна залишилась мама, яка зараз проживає в Золочівській громаді, цивільна дружина і трирічна донька, сестра і брат.

Агентство Телевидения Новости

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