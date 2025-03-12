Обстріли Харкова та області за добу: зведення ХОВА
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
12 березня 4:30 — Харківський р-н, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено будинок.
3:08 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Бугаївка. Внаслідок удару БпЛА «Шахед» горіла складська будівля.
00:55. Харків, Шевченківський р-н., Влучання БпЛА «Шахед» в дерево. Постраждала 51-річна жінка, гостра реакція на стрес. Пошкоджено 2 приватні будинки (скління вікон), гараж та господарчу споруду.
23:40 — Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, село Сірий Яр. Влучання БпЛА «Шахед», без постраждалих.
23:25 — Харківський р-н., Дергачівська ТГ. Внаслідок падіння БПЛА «Шахед» пошкоджено приватний будинок.
22:00 — Ізюмський р-н., Куньєвська ТГ, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та вуличний газогін.
16:34 — м. Харків, Київський р-н., у лісосмузі виявлено залишки БпЛА «Шахед».
15:30 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка, влучання 2 БпЛА на відкритій території в землю.
12:14 — Харківський р-н., Солоницівська ТГ, поблизу села Тернова, у полі виявлено залишки БпЛА «Шахед».
На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.