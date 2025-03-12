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США вже відновили військову допомогу Україні, – ОП

США вже відновили військову допомогу Україні, – ОП

Заступник керівника Офісу Президента заявив, що має підтвердження, що американська допомога відновилася.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника керівника ОП Павла Палісу у Facebook.

«Є підтвердження, що допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися», – зазначив він.

Нагадаємо, про відновлення безпекової допомоги і обміну розвідданих було повідомлено за підсумками переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії.

Агентство Телевидения Новости

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