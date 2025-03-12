До 8 років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію: у ВР прийняли за основу законопроєкт

Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби, встановлять кримінальну відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

Відповідний законопроєкт 12442 Верховна Рада прийняла в першому читанні 12 березня, повідомляє Судово-юридична газета.

Законопроєкт передбачає відповідальність ТЦК за незаконну мобілізацію громадян, та відповідальність членів ВЛК за незаконне визнання хворих здоровими та навпаки.

Відповідно до законопроєкту, під час воєнного стану для голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медогляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров’я, а так само призвело до звільнення від призову громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров’я, буде передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Для посадових осіб ТЦК порушення порядку призову громадянина на військову службу, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову, або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу, вчинене в умовах воєнного стану, – буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Агентство Телевидения Новости