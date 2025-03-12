Синєгубов пояснив, як у Харкові та області працює диференційована повітряна тривога

Харків став першим містом на Харківщині, де запровадили систему МАСЦО та отримали технічну можливість запускати диференційований сигнал повітряної тривоги від інших населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, диференціації сигналу по районах Харкова – Холодногірському, Новобаварському та іншим – ще немає.

«Але це наше спільне завдання із Генштабом, ДСНС та іншими профільними службами, які передають на область цей сигнал. Маємо шукати технічні рішення, впроваджувати новітні технології, щоб ще ефективніше визначати напрямок руху засобів ураження ворога», – зазначив Синєгубов.

Порядок оголошення повітряних тривог із застосуванням автоматизованої системи оповіщення у Харкові:

Сигнали щодо оголошення (закінчення) «Повітряної тривоги/Ракетної небезпеки» отримуються відповідальним черговим диспетчерського пункту Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА від оперативного чергового пункту управління ДСНС України засобами загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення або від чергових військових пунктів управління протиповітряної оборони Збройних Сил України Харківської області.

Команди на застосування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харків передаються відповідальним черговим диспетчерського пункту черговому оперативно-координаційного центру Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.

Харківщина почала отримувати відокремлені сигнали повітряних тривог про небезпеку без або із містом Харків із 22 лютого цього року.

Всього з початку введення диференціації повітряних тривог (із 22.02.2025р. по 09.03.2025) було оголошено 73 повітряні тривоги загальною тривалістю 157 год. 52 хв, з них без міста Харків – 17 повітряних тривог загальною тривалістю 20 год. 23 хв (що становить близько 13% від загальної тривалості повітряних тривог).

Агентство Телевидения Новости