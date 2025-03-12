На Харківщині поліцейські розшукали зниклого дев’ятирічного хлопчика

11 березня близько 18:00 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від мешканки міста Зміїв про те, що зник її дев’ятирічний син.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На пошуки зниклої дитини був орієнтований особовий склад відділу поліції. Правоохоронці обстежили прилеглі території, вулиці, двори та ймовірні місця перебування зниклого. Вже через годину поліцейські знайшли хлопчика. Він гуляв на вулиці з друзями.

Жодних протиправних дій, за даними поліції, щодо малолітнього вчинено не було. З ним та матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости