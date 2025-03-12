Інформація про повний вихід ЗСУ з міста Суджа не відповідає дійсності, – DeepState

На околицях міста Суджа Курської області рф тривають бої. Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу.

Про це повідомили аналітики DeepState.

«Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, попри публікації від московитів в центрі Суджі», – йдеться в повідомленні.

Як заявив сьогодні Президент України Володимир Зеленський, у Курській області українські війська виконують свої завдання.

«Військове командування робить те, що повинно робити, – зберігає максимум життів наших воїнів», – підкреслив президент.

На щоденній ілюстративній мапі від Генштабу щодо ситуації на фронті можна відстежити просування окупантів протягом тижня.

Агентство Телевидения Новости