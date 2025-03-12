На Харківському напрямку за добу знешкоджено 95 окупантів та 49 одиниць техніки

Минулої доби окупанти завдали п’яти авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБів, задіяли 78 дронів-камікадзе, також здійснили 455 обстрілів позицій захисників України на Харківщині.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Вісім спроб ворога атакувати в районі Вовчанська та Глибокого успішно відбито.

За добу ворог втратив на Харківському напрямку 95 солдатів, з них 57 – безповоротними.

Також загарбники втратили знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

4 артилерійські системи;4 автомобілі;9 одиниць спецтехніки;32 БпЛА.Знищено:50 укриттів для особового складу;2 місця зберігання боєприпасів;1 місце зберігання ПММ.

Агентство Телевидения Новости