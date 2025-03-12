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На Харківському напрямку за добу знешкоджено 95 окупантів та 49 одиниць техніки

На Харківському напрямку за добу знешкоджено 95 окупантів та 49 одиниць техніки

Минулої доби окупанти завдали п’яти авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБів, задіяли 78 дронів-камікадзе, також здійснили 455 обстрілів позицій захисників України на Харківщині.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Вісім спроб ворога атакувати в районі Вовчанська та Глибокого успішно відбито.

За добу ворог втратив на Харківському напрямку 95 солдатів, з них 57 – безповоротними.

Також загарбники втратили знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

4 артилерійські системи;4 автомобілі;9 одиниць спецтехніки;32 БпЛА.Знищено:50 укриттів для особового складу;2 місця зберігання боєприпасів;1 місце зберігання ПММ.

Агентство Телевидения Новости

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