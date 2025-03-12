Шість разів атакували окупанти на Харківщині, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 березня. Триває 1113 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На даний час ворог 66 разів атакував позиції Сил оборони по всій лінії фронту. Найбільш активно діє на Покровському та Торецькому напрямках.

Шість разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Харківському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости