Ще одна партія охочих втекти від війни військовослужбовців рф здалась в полон на Харківщині.

Про це повідомили в 13-й бригаді НГУ «Хартія».

Цього разу обмінний фонд поповнено росіянами зі Псковщини, Карелії та Калінінградської області.

Уродженець Псковської області підписав контракт на добровільну службу, потрапив у 7-й полк, 3-ю роту, здався в полон. Радить це усім росіянам, адже «тут поводяться добре, нагодували, напоїли, дали помитися».

Окупант з Карелії потрапив до сьомого полку на службу за контрактом. Скаржиться на погану провізію та одяг в росармії.

Уродженець Краснодарської області розповів, що командування кинуло підрозділ «на забій». Не було ні провізії, ні теплого одягу, навіть спальників. Усе доводилося добувати.

«Довелося здатися в полон, переодягли, помили, дали поїсти. Решті можу що порадити? Розвертайтеся додому, або в полон. Краще додому. Краще взагалі не приходити. Дуже хочу додому в Калінінградську область, десь там до сім’ї, до мами», – розповідає росіянин.

Агентство Телевидения Новости