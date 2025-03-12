Психологічна підтримка ветеранів: у Харкові відкрили спеціальний простір для військових

Завдяки роботі у бойових підрозділах, говорить командир психологічної служби Третьої окремої штурмової бригади Віктор Комаренко, вдається змінювати ставлення військових до психологічної допомоги.

Віктор Комаренко, начальник психологічної служби 3-ї окремої штурмової бригади

Без бажання самого бійця чи ветерана ніяка психологічна допомога стороння не буде ефективною. Самі по собі кількість звернень бійців до спеціалістів психології зростає дуже стрімко і оцей от бар’єр недовіри з якогось зневажливого ставлення – він просто руйнується на очах.

Під час відкриття Простору ветеранів у Харкові колишні військові розповіли про власний досвід – як призвичаїлися до відносно мирного життя. Тут, за словами воїнів та їхніх рідних, важливе ментальне здоров’я та підтримка суспільства.

Іван Доля, ветеран 225-го окремого штурмового полку

Наш Харків, він постійно обстрілюється і ну дуже часто людину повертає флешбеками назад своє військове минуле в тоді, коли він ходив в штурми, відбував штурми, ходив, був в активній обороні і так далі. І якщо у людини нестабільний психічний стан, це призводить до поганих наслідків.

Діна Крюкова, психологиня, дружина військовослужбовця

Це дуже важливо сказати тим, кого ми зустрічаємо у формі: «Доброго дня, дякую». І це нормально. Підтримка – це не завжди тільки слова. Підтримка – це вміння слухати.

Один із малюнків, створених ветеранами в межах арттерапії, демонструє психологиня Наталія Овчарова. За її словами, така творчість допомагає зняти напругу та перемикнути увагу.

Наталія Овчарова, психологиня Центру психічного здоров’я

І вони кажуть, що це дуже класно, що ми олівець останній раз в школі держали і зразу кажуть, що я не вмію малювати і потім долучаються і також беруть в руки і малюють. У пам’яті в них спливає щось приємне, щось про дім, щось про ті часи, коли було дуже гарно. І це ж також ресурс є для них.

Простір для ветеранів облаштований у Центрі психічного здоров’я Харківського національного медичного університету.

Володимир Коростій, директор Центру психічного здоров’я

Працює у нас кілька напрямків це індивідуальна, фахова, психологічна і психіатрична допомога в мультидисциплінарній команді, яка відбувається шляхом того, що проводиться огляд фахівцями, потім обговорення плану лікування, плану реабілітації, узгодження це з самим з людиною, яка буде це робити, визначається мета, яка є реалістичною на даному етапі. І рухаємося до неї.





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