Жителю Харківщини, який спалив живцем свою співмешканку, загрожує довічне позбавлення волі

У селі Башилівка Лозівського району Харківської області безробітний чоловік під час вживання алкоголю зі своєю співмешканкою облив жінку бензином та підпалив. Постраждала померла в лікарні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Трагедія сталася 23 грудня 2024 року.

«Чоловік та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив», – розповіли в прокуратурі.

Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди, які й викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками було ушпиталено до лікарні в тяжкому стані, медики боролися за її життя, але 24 грудня вона померла від отриманих травм. Потерпілій було 46 років.

Правоохоронці затримали зловмисника. Під час обшуку у нього було виявлено канабіс, який він періодично вживав.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка за фактами умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, та незаконного придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України).

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Близнюківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости