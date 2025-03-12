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Митники не пропустили до України 15 кг червоної ікри

Митники не пропустили до України 15 кг червоної ікри

На кордоні з Польщею затримали автобус, що перевозив 15 кг нелегальної червоної ікри без маркування. Вартість виявленого товару становить понад 60 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

Напередодні у пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне» під час огляду салону автобуса «Херсон – Устка», який повертався з-за кордону, було виявлено 15 кг червоної ікри у пластикових відерцях (без маркування). Вартість «делікатесу» невстановленого походження та підозрілої якості – понад 60 тис. гривень. 

За цим фактом складено адмінпротокол за ч. 3 ст. 471 (Недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони чи  обмеження щодо ввезення на митну територію України громадянами) МКУ.

Агентство Телевидения Новости

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