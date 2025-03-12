Волонтерка з Харківщини звинувачує військового у побитті: у ТЦК відреагували

Жителька міста Лозова Харківської області звинуватила начальника Лозівського РТЦК у тому, що він у стані сп’яніння напав на неї та побив.

Відео жінка опублікувала в соцмережах.

За словами волонтерки Аліни Бологової, яка шиє форму для Збройних сил України, 6 березня на неї здійснив напад начальник Лозівського РТЦК.

«Він, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, наніс декілька ударів мені в голову та по обличчю. Після чого я втратила свідомість. Я звернулася із заявою до поліції», – йдеться в заяві.

Жінка просить розголосу, щоб нападнику не вдалося уникнути відповідальності. Також вона повідомила, що їй та її чоловікові почали погрожувати.

@alinka_fox5 #ТЦК#україна ♬ оригинальный звук – Алиночка

Як заявили в Харківському ОТЦК та СП, за фактом подій 6 березня було розпочато перевірку.

«6 березня дійсно був зафіксований конфлікт у місті Лозова між згаданою громадянкою та начальником районного ТЦК та СП. На місце події прибули представники Національної поліції України. Після прибуття їх на місце події, громадянка зробила заяву про те, що претензій до військових не має», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости