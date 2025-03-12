Окупанти скинули на населені пункти Харківщини вісім КАБів за добу

З 11 па 12 березня окупанти випустили щонайменше вісім КАБів та 13 безпілотників по цивільному населенню Харківщини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдавали ударів по Вовчанському, Золочівському, Куп’янському та Ізюмському напрямках.

«Вночі були атаки «шахедів» на Харків. Був повітряний бій. Усі дрони були збиті, однак деякі впали на житлові масиви. У Шевченківському районі дістала поранення 60-річна жінка. Є часткове руйнування приватних будинків. Тривають всі відновлювальні роботи щодо інфраструктури, яка зазвичай страждає під час таких ударів», – розповів Синєгубов.

Не припиняється евакуація із небезпечних населених пунктів. Загалом з початку 2025 року з усіх напрямків евакуювали 1851 людину, з яких 249 – діти.

Агентство Телевидения Новости